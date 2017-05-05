Şeyma Subaşı, Instagram hesabını yorumlara niye kapattı?

Instagram'ı aktif kullanan Şeyma Subaşı Instagram hesabını yorumlara kapattı.

Magazin - 05 Mayıs 2017 17:43
Şeyma Subaşı, Instagram hesabını yorumlara niye kapattı?
Acun Ilıcalı ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor. Neredeyse her anını Instagram'dan paylaşan Subaşı hesabını yorumlara kapattı. Bunun sebebi olarak Şeyma Subaşı'nın aldığı tepkiler olduğu düşünülüyor. Çünkü Subaşı'nın paylaşımları oldukça tepki çekiyor ve fotoğrafların altına eleştiri dolu yorumlar yapılıyordu. Bu nedenle de Instagram'ı yorumlara kapattığı tahmin ediliyor.

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