Şeyma Subaşı kafaları karıştırdı! Hamile mi?

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yaptığı dönemde hamile olduğunu açıklamıştı. Bu haberi verdikten kısa bir süre sonra da maalesef bebeğini kaybetmişti. Üzücü gelişme sonrası çiftin ilişkisi de bitmişti. Fakat ünlü çift ayrılığa fazla dayanamamış ve kısa bir süre sonra yeniden bir araya gelmişlerdi.Ayrılık döneminde Instagram hesabı açan ve yaklaşık 150 bin takipçiye ulaşan Mısırlı iş insanı, ilk paylaşımında 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni sevgilisine aşkını dile getirdi.Alsaloussi, "Seni bulduğum için şanslıyım aşkım. Seninle dünyayı yeni bir şekilde deneyimlemeliyim. Bugün, yarın ve sonsuza dek birlikte sevgi dolu bir hayata. Seni seviyorum" şeklinde romantik bir paylaşıma imza attı.Mısırlı iş insanının, Şeyma Subaşı'nın karnına elini koyduğu kare ise dikkat çekti. Söz konusu fotoğraf, 'hamilelik' söylentilerini de yeniden gündeme getirdi. Alsaloussi'nin takipçileri; "Yine mi hamile?" "Elini göbeğine koymuş, hamile mi acaba?", "Şeyma hamile misin?" şeklinde yorumalar yazdı. İkili, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.