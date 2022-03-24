Şeyma Subaşı, Meedo'ya gönderme mi yaptı?

Şeyma Subaşı, 5 Haziran'da Ibiza'da tatilde oldukları sırada romantik bir evlilik teklifi almış, bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. İlişkisiyle magazin gündeminde düşmeyen 31 yaşındaki fenomen, Mohammed Alsaloussi'ye 'Evet' demişti.İtalyan Dj Guido Senia ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı iş insanında bulan Şubaşı, nikah masasına oturmak için gün sayarken, sürpriz şekilde Meedo'dan ayrıldığını duyurmuştu.Ünlü isim, sonrasında Instagram hesabından, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" açıklamasını yapmıştı.Bir çocuk annesi fenomen, ayrılığın ardından 3,1 milyon takipçici bulunan sosyal medya hesabından yeni bir pozunu paylaştı. Subaşı, Londra sokaklarında çekilen fotoğrafına yazdığı notla dikkat çekmeyi başardı.Fenomen isim, 40 binden fazla beğeni alan fotoğrafına, "Sevgili Londra, çok fazla fotoğraf çekmiyorum... Telefonumla uğraşmıyorum, daha az uyuyorum. Ama eski dostlarımla, en iyi arkadaşlarımla vakit geçirmek... Çok takdir ediliyorum. Her yerde beni yürekten önemseyen iyi arkadaşlarım var" diye yazdı.Takipçileri, Meedo'ya gönderme yaptığını düşünülen Subaşı'na, "Sen daha güzellerine layıksın prenses", "İyi laf söylemiş" ve "Sen arkadaşlarına fazla güvenme" gibi yorumlar yaptı.(Kaynak: milliyet.com.tr)