Şeyma Subaşı'ndan flaş bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını kaldırdı. Subaşı çıkan ayrılık iddialarını da doğruladı.Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlilik hazırlıkları yapıyordu. Bu sırada Subaşı'nın hamile olduğu yönünde iddialar magazin basınında yer buldu. Ünlü fenomen önce çıkan haberleri yalanladı, fakat bir süre sonra hamile olduğunu açıkladı. Subaşı bu açıklamayla birlikte düğünü ertelediklerini duyurdu.Subaşı'nın bu açıklamasından kısa bir süre sonra üzücü bir haber geldi. Fenomen bebeğini kaybettiğini açıkladı.Yaşananların ardından Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi aşkı bitti!