Şeyma Subaşı'ndan flaş bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını kaldırdı. Subaşı çıkan ayrılık iddialarını da doğruladı.
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlilik hazırlıkları yapıyordu. Bu sırada Subaşı'nın hamile olduğu yönünde iddialar magazin basınında yer buldu. Ünlü fenomen önce çıkan haberleri yalanladı, fakat bir süre sonra hamile olduğunu açıkladı. Subaşı bu açıklamayla birlikte düğünü ertelediklerini duyurdu.
Subaşı'nın bu açıklamasından kısa bir süre sonra üzücü bir haber geldi. Fenomen bebeğini kaybettiğini açıkladı.
Yaşananların ardından Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi aşkı bitti!
Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi aşkı bitti!
Hamile olduğunu duyurduğu paylaşımını kaldıran, daha sonra yüksek stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı'ndan son dakika hamlesi geldi. Magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını sildi.
26.06.2021 19:22 Sosyete