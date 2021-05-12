Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturacağını açıkladı. Ünlü fenomen, Instagram hesabından "Düğün listesi yapıyorum. Çok heyecanlıyım" diyerek evlilik iddialarını doğruladı. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin Haziran ayında nikah masasına oturması bekleniyor.
NAFAKADAN VAZGEÇTİ!
Eğer bu evlilik gerçekleşirse Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakadan vazgeçmiş olacak. Subaşı, St. Tropez'de Eylül 2017 yılında evlendiği, 2018'de anlaşmalı olarak boşandığı ünlü televizyoncudan aylık 115 bin TL nafaka alıyor. Fakat evlendiği takdirde bu nafakaya veda etmiş olacak.
SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU!
Bu durum sosyal medyanın da gündemine oturdu. 115 bin TL'lik nafakadan vazgeçen sosyal medya fenomeni hakkında "milyarder sevgilisinin servetine ortak olacak" yorumu yapıldı.
Şeyma Subaşı nafakayı gözden çıkardı!
Şeyma Subaşı, Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini ilan etti. Bu durumda eski eşinden aldığı nafakaya veda edecek olan sosyal medya fenomeni hakkında "milyarder sevgilisinin servetine ortak olacak" yorumu yapıldı.
12.05.2021 00:12 Sosyete