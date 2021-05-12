Şeyma Subaşı nafakayı gözden çıkardı!

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturacağını açıkladı. Ünlü fenomen, Instagram hesabından "Düğün listesi yapıyorum. Çok heyecanlıyım" diyerek evlilik iddialarını doğruladı. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin Haziran ayında nikah masasına oturması bekleniyor.Eğer bu evlilik gerçekleşirse Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakadan vazgeçmiş olacak. Subaşı, St. Tropez'de Eylül 2017 yılında evlendiği, 2018'de anlaşmalı olarak boşandığı ünlü televizyoncudan aylık 115 bin TL nafaka alıyor. Fakat evlendiği takdirde bu nafakaya veda etmiş olacak.Bu durum sosyal medyanın da gündemine oturdu. 115 bin TL'lik nafakadan vazgeçen sosyal medya fenomeni hakkında "milyarder sevgilisinin servetine ortak olacak" yorumu yapıldı.