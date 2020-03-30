Şeyma Subaşı o görüntüler için özür diledi!

Şeyma Subaşı, Türkiye'nin Idlib şehitlerine ağladığı dönemde İtalyan sevgilisi Guido Senia ile öpüşürken çekilmiş bir videosunu sosyal medyadan paylaşmıştı. Bu görüntüler oldukça tepki çekmiş ve Subaşı topa tutulmuştu. Hatta Demet Akalın da "Biz evde yemek yemeye utanırken; öpüşürken, gezerken story atanlar var… " diyerek tepkisini dile getirmişyi.Şeyma Subaşı çektiği bir video ile o görüntüler için özür diledi. Sosyetik isim, yurtdışında olduğu için olayın ciddiyetini anlayamadığını ifade etti.İşte Şeyma Subaşı'nın o açıklamaları: