Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu: "Seni seviyorum Meedo"

Şeyma Subaşı’nın su dansı...

Şeyma Subaşı’dan ilginç savunma: “Başkalarının biletlerini alsa daha ucuza gelirdi!”

Yeşim Salkım'dan Şeyma Subaşı'na: "Niye çocuğunu alet ediyorsun"

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi uçak kapattı

Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi, Bali'den dönerken özel jet bulamayınca sevgilisi Şeyma Subaşı için yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağı kapatmıştı.Bir süredir Dubai'de bulunan çiftten Saloussi, bu kez sevgilisinin ayaklarını özel jet ile yerden kesti.Özel jetine kavuşan Şeyma Subaşı, "Seni seviyorum aşkım" sözleriyle sevgilisine teşekkür etti.Subaşı, kendisini eleştirenlere, “Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim" diyerek yanıt vermişti.