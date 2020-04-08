Şeyma Subaşı sevgilisiyle stok yaptı!

Şeyma Subaşı ve sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia, önceki gün market alışverişinde görüntülendi. Kuruçeşme’de bulunan bir markette eksiklerini alan ikili, yaklaşık 1250 TL ücret ödedi. Karantina süreleri bittikten sonra ikince kez AVM’de görüntülenen Subaşı, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayın yapan Subaşı, kızı Melisa’yı çok özlediğini belirtmiş ve ağlamıştı.(Kaynak: sozcu.com.tr)