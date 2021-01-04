Şeyma Subaşı yeni aşkını böyle duyurdu: "Lütfen nazar olmasın"

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, pandemi dönemini İstanbul'da birlikte geçirdikten sonra sevgilisinden ayrılmıştı. Şu sıralar Miami'de yaşayan Subaşı'nın bir kaç ay evvel Mohammed Alsaloussi adında Mısırlı genç bir yatırımcıyla yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.Şeyma Subaşı bugün sevgilisi olduğunu duyurduğunu bir paylaşım yaptı. Sevgilisinin kimliğini gizli tutan güzel, fotoğrafının altına “Nazar olmasın lütfen. Şeyma’nın masalı 2021” notunu düştü.