Şeyma Subaşı yeni bağımlılığını paylaştı!

Sevgilisi Guido Senia ile ev karantinasında olan Şeyma Subaşı, bu zamanda yeni bir hobi edindi. Sosyetik güzel, 'Yeni bağımlılığım' diyerek resim yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı.Şeyma, şunları yazdı:"Bu benim ilk resim deneyimimdi. Bu gerçekten terapi gibi oldu. Her fırça darbesinin benim için bir anlamı var. Yeni bağımlılığımda bana iyi şanslar dileyin çünkü ikincisine çoktan başladım."