Kızı Melisa'yla pozlarını sosyal medyadan paylaşan Şeyma Subaşı gelen yorumlar üzerine Instagram'ın hikaye bölümünden açıklamalarda bulundu. Kızı Melisa'nin Miami'de kendisiyle yaşamasını istediğini belirten Subaşı isim vermeden Acun Ilıcalı'ya seslendi: "Burada da okula gidebilir.."
İşte o açıklamalar:
Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’ya mesaj: “Melisa benimle yaşamalı!”
Şeyma Subaşı, sosyal medyadan paylaşım yaparak Acun Ilıcalı’ya çağrıda bulundu. Subaşı, kızı Melisa Ilıcalı’nın yanında Miami’de yaşamasını istedi.
16.11.2021 11:30 Magazin