Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’ya mesaj: “Melisa benimle yaşamalı!”

Şeyma Subaşı, sosyal medyadan paylaşım yaparak Acun Ilıcalı’ya çağrıda bulundu. Subaşı, kızı Melisa Ilıcalı’nın yanında Miami’de yaşamasını istedi.

16.11.2021 11:30 Magazin

Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’ya mesaj: “Melisa benimle yaşamalı!” Kızı Melisa'yla pozlarını sosyal medyadan paylaşan Şeyma Subaşı gelen yorumlar üzerine Instagram'ın hikaye bölümünden açıklamalarda bulundu. Kızı Melisa'nin Miami'de kendisiyle yaşamasını istediğini belirten Subaşı isim vermeden Acun Ilıcalı'ya seslendi: "Burada da okula gidebilir.."

İşte o açıklamalar:
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