Şeyma Subaşı'dan estetik ve Photoshop cevabı
Şeyma Subaşı estetik ve Photoshop yorumlarına Instagram hesabı üzerinden cevap verdi.
Magazin - 27 Temmuz 2017 16:45
Acun Ilıcalı ile evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, Instagram'da kendisini estetik yaptırdığı ve Photoshop kullandığına dair gelen eleştiriler üzerine paylaşımlarda bulundu.
"Dudaklarıma en son bir sene önce değilde her ay düzenli olarak dolgu yaptırıyorum. Ya da dur botox, dolgu vardı... Heh kaburgalarımı aldırdım, yağlarımı aldırdım bir de burnumu yaptırdım. Spor ve photoshop değildi sizi kandırmış olmayayım."
İşte Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın düğününün detayları!
Acun Ilıcalı'dan düğün itirafı!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.