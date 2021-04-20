Şeyma Subaşı’dan ilginç savunma: “Başkalarının biletlerini alsa daha ucuza gelirdi!”

Şeyma Subaşı, konuyla ilgili şunları söyledi:“Bali’de bir adadan başka bir adaya geçecektik. O gün uçmamız lazımdı ama bütün uçak biletleri bitmiş. 6-8 kişilik uçaklar var ya, onlar bizim gideceğimiz adaya uçmuyormuş. Özel uçak da bulamayınca, sevgilim havayolları ile konuşarak bir yolcu uçağının tüm koltuklarını satın aldı. Sanki biz başkalarının biletlerini almışız gibi algılanmış ama öyle değil. Meedo (Mohammed Alsaloussi) normalde uçuşlarda var olmayan bir uçuş koydurdu bizim için. Meedo, bu havayolu şirketiyle Amerika’da ortak iş yapıyor. Havayolunu arayıp olmayan bir uçuş koydurdu. Yani kimsenin biletini almadı ya da kimseye engel olmadı. Öyle olsaydı daha ucuza gelirdi.”