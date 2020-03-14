Şeyma Subaşı'dan karantina açıklaması!

Şeyma Subaşı ve sevgilisi bunu da yaptı! Tepki yağıyor!

Şeyma Subaşı'nın öpüşme videosu Demet Akalın'ı kızdırdı!

Şeyma Subaşı’nın İtalyan sevgilisi Guido Senia 14 gün karantina süresine uymadığı için eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Subaşı yaptığı açıklamayla kendisini savundu. Guido Senia'nın İsrail'de 2 hafta karantinada kaldığını ve yapılan testlerin temiz çıktığını söyleyen sosyetik güzel, "Neden böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum, bilmiyorum" dedi. Fakat açıklamanın ardından tepkiler kesilmedi, daha da arttı...İşte o açıklama: