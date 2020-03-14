Şeyma Subaşı'dan karantina açıklaması!

Şeyma Subaşı, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın bakanlığın uyarısını dikkate almadığı ve 14 gün kuralına uymadığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

14.03.2020 10:25 Sosyete

Şeyma Subaşı'dan karantina açıklaması! Şeyma Subaşı’nın İtalyan sevgilisi Guido Senia 14 gün karantina süresine uymadığı için eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Subaşı yaptığı açıklamayla kendisini savundu. Guido Senia'nın İsrail'de 2 hafta karantinada kaldığını ve yapılan testlerin temiz çıktığını söyleyen sosyetik güzel, "Neden böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum, bilmiyorum" dedi. Fakat açıklamanın ardından tepkiler kesilmedi, daha da arttı...

Şeyma Subaşı ve sevgilisi bunu da yaptı! Tepki yağıyor!

Şeyma Subaşı ve sevgilisi bunu da yaptı! Tepki yağıyor!



İşte o açıklama:

Şeyma Subaşı'nın öpüşme videosu Demet Akalın'ı kızdırdı!

Şeyma Subaşı'nın öpüşme videosu Demet Akalın'ı kızdırdı!
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