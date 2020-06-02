Şeyma Subaşı'dan şaşırtan hamle!

Acun Ilıcalı, doğum gününde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın da içinde olduğu karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Şeyma Subaşı'nın da o paylaşımı beğenmesi takipçilerini şaşkına çevirdi.

02.06.2020 13:48 Sosyete

Şeyma Subaşı'dan şaşırtan hamle! Survivor 2020 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı, yeni yaşını kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kutlamıştı. Ekibi ve çocuklarıyla da kutlamalar yapan ünlü televizyoncu doğum günü kutlamalarından kareleri bir seri halinde Instagram'dan paylaşmıştı.

Acun Ilıcalı'nın doğum günü fotoğraflarını Şeyma Subaşı'nın da beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. Subaşı'nın beğenisini gören sosyal medya kullanıcıları, "Bu albümde sevgilisiyle olan fotoğrafı da var neden beğendin?" yorumu yaptı.


Acun Ilıcalı doğum gününü sevgilisiyle kutladı!

Acun Ilıcalı doğum gününü sevgilisiyle kutladı!

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