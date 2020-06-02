Şeyma Subaşı'dan şaşırtan hamle!

Acun Ilıcalı doğum gününü sevgilisiyle kutladı!

Survivor 2020 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı, yeni yaşını kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kutlamıştı. Ekibi ve çocuklarıyla da kutlamalar yapan ünlü televizyoncu doğum günü kutlamalarından kareleri bir seri halinde Instagram'dan paylaşmıştı.Acun Ilıcalı'nın doğum günü fotoğraflarını Şeyma Subaşı'nın da beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. Subaşı'nın beğenisini gören sosyal medya kullanıcıları, "Bu albümde sevgilisiyle olan fotoğrafı da var neden beğendin?" yorumu yaptı.