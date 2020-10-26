Şeyma Subaşı’dan Şevval Şahin’e destek!

Şevval Şahin, konuk olduğu ‘Sorgu Sual’ programında kendisine yöneltilen “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, “Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?”, “Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?” sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşamıştı.Bunun üzerine sosyal medyada eleştirilen Türkiye Güzeli'ne Şeyma Subaşı destek verdi. Subaşı, Instagram hesabından yayınladığı videoda “Yapılan yorumları, yapılan haksızlığı ben de görüyorum. Keşke bana daha önce sormuş olsaydı. Ben 30 yaşındayım kendisi 20 yaşında ben bu günlerden geçtim ve hala geçiyorum. Şevval hiç takılma ve üzülme. Arkandayım her zaman arkadaşım.” dedi.