Geçtiğimiz gün hamile olduğu yönünde çıkan haberleri doğrulayan Şeyma Subaşı’dan üzücü bir haber geldi.
Subaşı yaşadığı stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı:
“Stres nedeniyle düğünü ertelediğimi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var.”
Şeyma Subaşı'dan üzücü haber: "Bebeğimi kaybettim"
Önceki gün hamile olduğu duyuran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak " Yaşadığım stres nedeniyle bebeğimi kaybettim" dedi.
24.06.2021 00:02 Sosyete