Şeyma Subaşı'dan üzücü haber: "Bebeğimi kaybettim"

Önceki gün hamile olduğu duyuran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak " Yaşadığım stres nedeniyle bebeğimi kaybettim" dedi.

24.06.2021 00:02 Sosyete

Şeyma Subaşı'dan üzücü haber: "Bebeğimi kaybettim" Geçtiğimiz gün hamile olduğu yönünde çıkan haberleri doğrulayan Şeyma Subaşı’dan üzücü bir haber geldi.

Subaşı yaşadığı stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı:

“Stres nedeniyle düğünü ertelediğimi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var.”

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