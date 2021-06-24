Şeyma Subaşı'dan üzücü haber: "Bebeğimi kaybettim"

Geçtiğimiz gün hamile olduğu yönünde çıkan haberleri doğrulayan Şeyma Subaşı’dan üzücü bir haber geldi.Subaşı yaşadığı stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı:“Stres nedeniyle düğünü ertelediğimi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var.”