Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı paylaşımı!

Acun Ilıcalı: "Şeyma çocuğuna çok bağlı bir anne!"

Acun ve Şeyma arasındaki soğuk savaş!

'Survivor 2020'nin çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde salgın nedeniyle mahsur kalan Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında eski eşi Şeyma Subaşı'yı övmüştü. Ilıcalı, açıklamasında "Neredeyse 3 aydır Melisa'yla birlikteyiz ve iyi anlaştık. Bir annenin kızından ayrı kalması çok zor bir süreç. Burada Şeyma çok anlayışlı davrandı, beraber aldığımız bir karardı. Melisa burada daha mutlu olacaktı. Bütün evlatlarım değerli ama Melisa daha küçük olduğu için daha bir özen istiyor." demişti.Şeyma Subaşı da bu övgülerden sonra Acun Ilıcalı'nın doğum gününü bir paylaşımla kutladı. Subaşı paylaşımında "Benim bebeğimin bir tanecik, sevgili, nazik ve çok başarılı babası doğum günün kutlu olsun. Her yılın bir öncekinden daha da başarılı olsun."