Şeyma Subaşı'ndan eski sevgilisi Meedo'ya gönderme!

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta nikah masasına oturmaya hazırlandığı Mohammed Alsaloussi'den ayrılmıştı. Evliliğe giden yolda üçüncü kez Mısırlı iş insanı ile ilişkisini sonlandıran Subaşı, "Tekrar barışmayacağız!" açıklamasını yapmıştı.Ayrılık sonrası 3.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından denizde çekilmiş bir pozunu paylaşan fenomen, altına da çarpıcı bir not düştü. Şeyma, "Kendini yeterince sev ve saygı duy. Her anın kıymetini bil. Bu hayatta saf, nazik ve iyi bir ruha sahip olmak ve kendine güvenmekten daha önemli bir şey yok" ifadelerini kullandı.Subaşı'nın bu paylaşımı, eski aşkı Meedo'ya gönderme olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları, "Eski sevgilin saf, nazik ve iyi bir ruha sahip değil miydi?" şeklinde yorumlarda bulundular.