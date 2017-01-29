Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan evlilik itirafı
Sosyal medyada yaklaşık 800 bin takipçisi olan ve aktif kullanan Şeyma Subaşı, takipçisine verdiği cevapla herkesi şaşırttı.
Magazin - 29 Ocak 2017 18:25
Şeyma Subaşı Instagram'da bir takipçisinin "Evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, düşünmüyorum" diye cevap verdi.
Birkaç gün önce koyduğu fotoğrafa binlerce yorum gelen Subaşı, sadece bir takipçisine cevap verdi.
“Neden evlenmeden çocuk yaptınız, evlenmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna; “Allah öyle nasip etti. Hayır düşünmüyorum” diye cevap verdi.
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