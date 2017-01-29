Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan evlilik itirafı

Magazin - 29 Ocak 2017 18:25

Şeyma Subaşı Instagram'da bir takipçisinin "Evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, düşünmüyorum" diye cevap verdi.Birkaç gün önce koyduğu fotoğrafa binlerce yorum gelen Subaşı, sadece bir takipçisine cevap verdi.“Neden evlenmeden çocuk yaptınız, evlenmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna; “Allah öyle nasip etti. Hayır düşünmüyorum” diye cevap verdi.