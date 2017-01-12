Şeyma Subaşı'ndan sulu şaka!

Magazin - 12 Ocak 2017 10:05

Aslışah Alkoçlar, soğuk havalardan sıkıldı yakın dostları Şeyma Subaşı, Selda Car, Elisabeth Mass ve Andre Ruiz ile Meksika'ya gitti. Ülkenin altını üstüne getiren ekipten Şeyma Subaşı, Tulum Beach'te çektiği fotoğrafı 'Evleniyorum' notu ile sosyal medya hesabında paylaştı. Subaşı'nın paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı. Kısa bir süre sonra bu durumun şakadan ibaret olduğu öğrenildi.KAYNAK: hurriyet.com.tr