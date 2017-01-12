Aslışah Alkoçlar, soğuk havalardan sıkıldı yakın dostları Şeyma Subaşı, Selda Car, Elisabeth Mass ve Andre Ruiz ile Meksika'ya gitti. Ülkenin altını üstüne getiren ekipten Şeyma Subaşı, Tulum Beach'te çektiği fotoğrafı 'Evleniyorum' notu ile sosyal medya hesabında paylaştı. Subaşı'nın paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı. Kısa bir süre sonra bu durumun şakadan ibaret olduğu öğrenildi.
KAYNAK: hurriyet.com.tr
Şeyma Subaşı'ndan sulu şaka!
Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı.Magazin - 12 Ocak 2017 10:05
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