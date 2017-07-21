Şeyma Subaşı'nın düğün planı!

Eylül ayında Acun Ilıcalı ile evlenecek olan Şeyma Subaşı'nın düğün planı belli oldu.

Magazin - 22 Temmuz 2017 06:00
Şeyma Subaşı'nın düğün planı!
Bekarlığa veda partisini Mykonos’ta yapan Şeyma Subaşı, düğün için de yurt dışını tercih etti.

Acun Ilıcalı ile eylül ayında Fransa’da evlenecek olan Subaşı, “Dostlarımız da yanımızda olacak. Onların yol yorgunu olmamaları için düğünü gelmelerinden bir gün sonra yapmaya karar verdik” dedi.

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