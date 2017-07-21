Bekarlığa veda partisini Mykonos’ta yapan Şeyma Subaşı, düğün için de yurt dışını tercih etti.
Acun Ilıcalı ile eylül ayında Fransa’da evlenecek olan Subaşı, “Dostlarımız da yanımızda olacak. Onların yol yorgunu olmamaları için düğünü gelmelerinden bir gün sonra yapmaya karar verdik” dedi.
Şeyma Subaşı'nın düğün planı!
Eylül ayında Acun Ilıcalı ile evlenecek olan Şeyma Subaşı'nın düğün planı belli oldu.Magazin - 22 Temmuz 2017 06:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı
MAGAZİN HABERLERİ
- Aslı Enver: Sırf bu yüzden bıraktım!
- Fahriye Evcen'den bisiklet pozları!
- Almila Ada ile Berk Atan aynı dizide buluştu!
- Murat Ünalmış sesiyle büyüledi!
- Yeşim Ceren Bozoğlu'nun dövmesi olay oldu!
- Burak Özçivit ve Fahriye Evcen kuralı bozmadı!
- Defne Samyeli botoks mu yaptırdı?
- Cansu Kurtçu-Fettah Can çiftinin bebeği göründü!
- Burak Özçivit'ten anlamlı ziyaret!
- Hande Soral ve Ekin Türkmen tatilde!