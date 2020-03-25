Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırını gösterdiği video tepki çekti!

Sevgilisi Guido Senia ile evde karantina altında olan Şeyma Subaşı'nın altında yalnızca iç çamaşırı varken çektiği dans videosuna tepkiler çığ gibi büyüdü. Gelen tepkilerin ardından önce videoyu silen Subaşı ardından da hesabını kapatmak zorunda kaldı.Şeyma Subaşı paylaştığı videoya şu notu düşmüştü:''Biliyorum biliyorum, Şeyma Subaşı Tiktok’u kaldırılamaz. Zamanım da olmayacak zaten inşallah. Sadece evde Şeyma halleri işte''