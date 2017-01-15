Şeyma Subaşı'nın kolu olay oldu!

Magazin - 15 Ocak 2017 16:30

Acun Ilıcalı ile çektiği selfie'yii takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı son fotoğrafındaki ayrıntıyla kafaları karıştırdı.Şeyma Subaşı, hesabına yüklediği son fotoğrafla takipçileri tarafından alay konusu oldu. Subaşı'nın yaptığı paylaşımdaki ayrıntı gözlerken kaçmadı. Subaşı'nın filtre programıyla kolunu inceltmesi takipçileri tarafından alay konusu oldu.Fotoğrafta sevgilileri son derece mutlu bir şekilde gülümserken görüyoruz, ancak kareye biraz dikkatli bakıldığında Şeyma’nın sağ kolunda bir anormallik göze çarpıyor. Telefonundaki filtre programlarından birini kullandığını tahmin ettiğimiz Subaşı, görünen o ki bu defa kolunu anormal bir şekilde inceltecek kadar ileriye gitmiş. Genç kadının gözünden kaçan bu ayrıntı, tabi ki yüzbinlerce Acun takipçisine yakalanmakta gecikmemiş.