Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi aileye girdi!

Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Bodrum’da aldı.Çıkan yangınlara aldırış etmeden Bodrum'da yaptıkları tekne tatilinden mutluluk karelerini paylaşan Şeyma Subaşı, takipçilerinden oldukça fazla tepki gördü. Eleştirilere aldırış etmeyen ünlü fenomen, annesi, babası, kızı Melisa ve sevgilisi ile çıktığı tekne turundan pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.Şeyma'nın babasıyla çok iyi anlaştığı öğrenilen Mohammed Alsaloussi aileden geçer not aldı.Sosyal medya kullanıcıları mutluluk pozlarının ardından 'damat aileye girdi' yorumlarında bulundu.