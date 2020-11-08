Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi o mu?

Şu sıralar Miami'de bulunan sosyal medya fenomeni partiden partiye koşuyor. İzmir Depremi'nin hemen ardından Cadılar Bayramı partilerine giden ve yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Şeyma Subaşı önceki gecce de yine büyük bir ev partisine katıldı. Partide manken Şevval Şahin de vardı. Gecce boyu eğlenen ikili bol bol story attı.Subaşı'nın partiye gitmeden önce yaptığı paylaşımlar ise olay yarattı. Ferrari marka bir otomobilin sağ koltuğuna oturan Şeyma Subaşı'nın çektiği görüntüler yeni bir dedikodunun fitilini ateşledi.Subaşı'nın bindiği Ferrari'nin Mohammed Alsaloussi adında Mısırlı genç bir yatırımcıya ait olduğu öğrenildi. Sosyal medyada "Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi mi?" soruları sorulmaya başladı. Bu iddianın bir dedikodudan mı ibaret olduğu yada gerçek bir aşk mı olduğu merak konusu oldu.