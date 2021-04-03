Şeyma Subaşı'ya 'nafaka' şoku!

Şeyma Subaşı, Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın'la Koltuk'a konuk oldu. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle İstanbul'a gelen Subaşı, sevgilisini ailesiyle tanıştırmıştı. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüleri hatırlatan Aydın, sosyetik fenomene "Evleniyor musunuz?" diye sordu."İsteme gibi olmadı tabii ki. İstanbul'a geldiğimiz için tanıştırmak istedim. Çok samimi bir ortam oldu. Benim annem ve babam İngilizce bilmezler ama bir şekilde anlaştılar. Çok tatlı, çok masum, çok güzel bir ortam oldu" diye söze başlayan Subaşı, "3 ay 10 gündür birlikteyiz ama hikayemiz çok uzun. Yıl bitmeden evlenebiliriz" ifadelerini kullandı.Şeyma Subaşı, 2017'de evlendiği Acun Ilıcalı'dan bir yıl sonra boşanmıştı. Subaşı'na her ay 115 bin TL yoksulluk nafakası ödeniyor. O dönem yapılan protokole göre, Subaşı evlenirse 115 bin TL'lik nafakayı alamayacak.