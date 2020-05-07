Şeyma Subaşı'yı paylaşımları ele verdi!

Şeyma Subaşı: "Guido benimle oruç tutuyor"

Şeyma Subaşı yeni bağımlılığını paylaştı!

Şeyma Subaşı ve sevgilisinden şaşırtan tepki!

Demet Akalın, Şeyma Subaşı'yı böyle tiye aldı!

Geçtiğimiz hafta Şeyma Subaşı'nın seyahat yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddiaları ortaya atılmıştı. İddialar karşısında sessizliğini koruyan Subaşı'nın eski bir fotoğrafı yeniden hikayede paylaşması kafaları karıştırmıştı.Şubaşı'yı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ele verdi. Sosyetik güzelin Çeşme'de olduğu anlaşıldı. Corona virüsü nedeniyle kısıtlama uygulanan büyükşehirler arasında bulunan İstanbul’da denetimler sıkı bir şekilde sürdürülürken seyahat yasağına uymayan Şeyma Subaşı'na ceza kesilip kesilmeyeceği merak konusu oldu.