Seyyal Taner, Frankie İstanbul sahnesinde

Frankie Istanbul’un zamana meydan okuyanlardan hayatın değerini bilenlere armağan ettiği “Timeless Moments”, Türk pop-rock müziğinin efsane ismi Seyyal Taner’i, 30 Nisan Pazar akşamı ağırlıyor.

Eğlence - 27 Nisan 2017 10:48
Seyyal Taner, Frankie İstanbul sahnesinde
Frankie Istanbul’un, sanatçı, müzik, mekan, menü ve şaraplar ile “zamansız” konsepti üzerine kurulan gelenekselleşen Timeless Moments gecceleri, 30 Nisan Pazar akşamı Seyyal Taner’i misafir ediyor.

Sesi, şarkı söyleme stili, kendine özgü dansı ve görsel şovlarıyla Seyyal Taner; Türk pop müziğinde yeni bir dönem başlatarak, sahnelerin kuralını bozmuştur. Sadece sesiyle değil, güzelliği ve ilginç kıyafetleriyle de Türk popunda her zaman dikkatleri üzerine çeken ve asi, sıra dışı ve cesur tavırlarıyla taklit edilemez bir pop ikonuna dönüşen Seyyal Taner, saat 22.00’den itibaren bir döneme imza atan şarkıları“Naciye”, “Son Verdim Kalbimin İşine”, “Alladı Pulladı”, “Gülme Komşuna”, “Şiirimin Dili” gibi yıllardır hafızalardan silinmeyen şarkıları Frankie sahnesinde seslendirecek olan Seyyal Taner, sevenleri ile buluşarak unutulmaz bir geceye imza atacak.

İyi yemek ve müziği bir arada tecrübe etmek isteyen yerli ve yabancı konuklarımızı, 30 Nisan Pazar akşamı Frankie Istanbul’a bekliyoruz.

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