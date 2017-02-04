Sezen Aksu krizi!

Magazin - 04 Şubat 2017 12:35

Sezen Aksu'dan ‘Yıldızlar Şahidim’ dizisine özel şarkı!

Sezen Aksu önceki gün Yılmaz Erdoğan'ın 'Münaşaka' oyununu izlemeye gitti. Magazin muhabirlerine görüntülenmemek için salona otoparktan giriş yapan Aksu burada da basını görünce farklı bir yol izledi. Bir süre arabasından inmeyen ünlü sanatçı o arada organizasyonu yapanlara da önlem almadıkları için sitemde bulundu. Sanatçı görüntülenmekten kurtulamayacağını anlayınca sinirlenip evine döndü.