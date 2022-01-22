Sezen Aksu’dan ilk açıklama şiirle geldi!

Sezen Aksu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:“Merhaba,Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:HOP DEDİKO ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?Harcanan hayatlar bunlarVermişler ateşe yedi düveliHababam kaynıyo' kazanlarHadi buyurun, biz gönüllüyüzİple çekiyoruz vaktimiziKim en günahsızsa gelsinGelsin ilk o vursun biziDizilmişler bi' de dizi diziHiçbirinde yok tek bi' yara iziAteşe de yürürüz evelallahAşk yaksın yakacaksa biziHadi siz düşünün, top bizdeMangal gibi yürek çok bizdeAlevere dalavere yok bizde"Yok" dedik, "Yok" dedikKırılıp dökülüyoruz lakinDireniyoruz sakin sakinE siz de dilinize biraz hâkim"Hop" dedik, "Hop" dedikYa seyirci ya yanansınOrtası yok, sınanansınYa emniyet şeridindeYa uçurtmaya uyansınAşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.AVCISen beni üzemezsinZaten çok üzgünümNereye baksam acıNereye baksam acıBen avım sen avcıVur bakalım….Sen beni sezemezsinDilimi ezemezsinNereye baksam acıNereye baksam acıKim yolcu kim hancıDur bakalım…Beni öldüremezsinSesim, sazım, sözüm var benimBen derken ben herkesimSonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.Sezen…”