Sezen Aksu'dan Serenay Sarıkaya için beste

Serenay Sarıkaya sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Sezen Aksu'nun kendisi için yaptığı besteyi açıkladı. Gülben Ergen'in seslendirdiği 'Bu Benim Hikayem' parçasının kendisi için yazıldığını açıklayan güzel oyuncu şu cümleleri yazdı:"Madem bugün #tbt günü, o zaman bir 2015 #tbt'si gelsin benden. O zamanlar üzerinde çalıştığımız bir proje için canımın içi Sezen bu şarkıyı oracıkta, benim gözlerimin önünde yazıp bestelemişti. Kendimden geçmiş bir şekilde onun yaratımını izlerken ne kadar şanslı olduğumu, ne eşsiz bir şeye şahit olduğumu düşünüp hayret etmiştim. Stüdyosuna girip şarkıyı hemen söyleyivermiş, kan ter içinde çıkmıştım dışarıya 'acaba beğenecek mi?' diye. Şükür ki gözlerimin içine bakarak beğenisini dile getirdi. Hayatım boyunca unutamayacağım bir anım olmuş oldu onunla. Bu kayda tesadüf eseri ulaşınca dayanamadım sizinle paylaşmak istedim. İyi dinlemeler."