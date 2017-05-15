Sezen Aksu’nun, Atatürk’e hakareti, düşünce özgürlüğü olarak değerlendirdiği yolunda sosyal medya üzerinde iddialar ortaya atılmıştı. Ünlü sanatçının bu iddialara yanıtı sert oldu.
İşte Sezen Aksu'nun o açıklaması:
“Atatürk ve ailesi hakkında yapılan spekülasyonlar alçakçadır; yapanlar da düz alçaktır. Fikrim de zikrim de budur. Bu alçaklığın popüler figürler, bilhassa da benim üzerimden köpürtülmesi, çok bilindik algı operasyonlarından biridir..”
Sezen Aksu'dan sert açıklama!
Sezen Aksu hakkında sosyal medya üzerinden yapılan spekülasyonlara cevap verdi.Magazin - 16 Mayıs 2017 01:19
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Sezen Aksu
MAGAZİN HABERLERİ
- Gizem Karaca sezonu açtı!
- Tuba Büyüküstün'e Cahide Sonku Ödülü
- "Kalp Atışı"ndan ilk görüntüler yayınlandı!
- Eser Yenenler'e gelen şok mesajlar!
- No: 309 48. bölüm özeti
- Çoban Yıldızı bitiyor mu? Selin Şekerci açıkladı
- İşte en şık giyinen erkek oyuncu!
- Victoria's Secret meleklerinin beyaz şıklığı!
- Murat Boz'dan 'Kardeşim Benim' itirafı!
- "Bodrum Masalı"na 3. albüm!