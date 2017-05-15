Sezen Aksu'dan sert açıklama!

Sezen Aksu hakkında sosyal medya üzerinden yapılan spekülasyonlara cevap verdi.

Magazin - 16 Mayıs 2017 01:19
Sezen Aksu'dan sert açıklama!
Sezen Aksu’nun, Atatürk’e hakareti, düşünce özgürlüğü olarak değerlendirdiği yolunda sosyal medya üzerinde iddialar ortaya atılmıştı. Ünlü sanatçının bu iddialara yanıtı sert oldu.

İşte Sezen Aksu'nun o açıklaması:

“Atatürk ve ailesi hakkında yapılan spekülasyonlar alçakçadır; yapanlar da düz alçaktır. Fikrim de zikrim de budur. Bu alçaklığın popüler figürler, bilhassa da benim üzerimden köpürtülmesi, çok bilindik algı operasyonlarından biridir..”
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