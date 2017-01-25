Sezen Aksu'dan ‘Yıldızlar Şahidim’ dizisine özel şarkı!

Dizi - 25 Ocak 2017 10:45

Yıldızların hayatlarını, aşklarını ve yaşadıkları zorluklarını anlatan, farklı bir hikaye ile ekranlara gelecek dizinin senaryosunu Pınar Bulut kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise; Yıldız Hülya Bilban bulunuyor.Berk Cankat “Popstar Aras” Oldu...Dizide tüm ülkenin sevgisini ve hayranlığını kazanmış bir popstar rölünde izleyeciğimiz yakışıklı oyuncu Berk Cankat rolü için müzik ve dans dersleri aldı ve rolüne en iyi şekilde hazırlandı.Dans derslerinin dışında stüdyoda Sezen Aksu’nun oğlu Mithatcan ile de çalışan oyuncu dizide söz ve müziği Sezen Aksu'ya aitİlk defa bu dizide duyulacak olan parçada oyuncu, konser sahnelerinde dansçı kızlarla gösterdiği performans ile de gerçek bir popstarı aratmadı.[url=https://www.gecce.com/fotogaleri-sezen-aksudan-yildizlar-sahidim-dizisine-ozel-sarki][/url]