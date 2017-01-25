Sezen Aksu'dan ‘Yıldızlar Şahidim’ dizisine özel şarkı!

Başrollerini Canan Ergüder, Berk Cankat, Özge Gürel, ve Mesut Akusta’ın paylaştığı “Yıldızlar Şahidim” 27 Ocak Cuma, 20.00’de Star’da ekrana gelecek.

Dizi - 25 Ocak 2017 10:45
Sezen Aksu'dan ‘Yıldızlar Şahidim’ dizisine özel şarkı!
Yıldızların hayatlarını, aşklarını ve yaşadıkları zorluklarını anlatan, farklı bir hikaye ile ekranlara gelecek dizinin senaryosunu Pınar Bulut kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise; Yıldız Hülya Bilban bulunuyor.
Berk Cankat “Popstar Aras” Oldu...

Dizide tüm ülkenin sevgisini ve hayranlığını kazanmış bir popstar rölünde izleyeciğimiz yakışıklı oyuncu Berk Cankat rolü için müzik ve dans dersleri aldı ve rolüne en iyi şekilde hazırlandı.

“Ortak Hafıza” Şarkısı İlk Kez Ekranlarda!

Dans derslerinin dışında stüdyoda Sezen Aksu’nun oğlu Mithatcan ile de çalışan oyuncu dizide söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait

"Ortak Hafıza " adlı parçayı seslendirdi.

İlk defa bu dizide duyulacak olan parçada oyuncu, konser sahnelerinde dansçı kızlarla gösterdiği performans ile de gerçek bir popstarı aratmadı.
[url=https://www.gecce.com/fotogaleri-sezen-aksudan-yildizlar-sahidim-dizisine-ozel-sarki][/url]
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • İsimsizler yakında!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Efsane ile tanışmaya son 3 gün!
  • "Çember" başlıyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Yusuf Müdür'ü şoke eden gerçek!
  • 'Ölene Kadar'a sürpriz oyuncu!
  • "Masum" dizisinin galası yapıldı
  • 'Ölene Kadar'da aşk başlıyor!
  • Yeni dizi; Savaşçı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kadir ve Kemal Doğulu'nun baba acısı
  • Demet Akalın o konuyu açıkladı
  • Aleyna Tilki'ye disiplin cezası!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bella Hadid ve Riccardo Tisci yakalandı
  • Pelin Karahan'ın heyecanlı bekleyişi!
  • Demet Akalın yine 1 numara!
  • Burak Özçivit'ten babasına jest!
Kadir ve Kemal Doğulu'nun baba acısı

EN POPÜLER HABERLER

  • İşte Survivor 2017'ye veda eden ilk isim
  • Sinem Kobal: Burası yeri değil!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Burak Özçivit'ten babasına jest!
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Bella Hadid ve Riccardo Tisci yakalandı
  • Kadir ve Kemal Doğulu'nun baba acısı
  • Özcan Deniz'in keşfi Afra'ya dava şoku
İşte Survivor 2017'ye veda eden ilk isim