Sezen Aksu'yu görenler tanımakta zorlandı!

Magazin - 10 Şubat 2017 11:17

Şamdan'ın tahliyesinin ardından Sezen Aksu yaptığı açıklamada “Şamdan’ı benim Kanlıca’daki yalıma taşısın, 5 kuruş para istemiyorum” demişti. Sezen Aksu büyük bir vefa örneği göstererek Mehmet Tuna'yı hastanede de ziyaret etti. Hastaneye özel aracı ile gelen ve ziyaretin ardından evine dönen Sezen Aksu'nun makyajsız hali dikkat çekti. Usta sanatçıyı görenler tanımakta zorlandı.