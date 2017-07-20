Türk Sineması'nın Şoför Nebahat'ı hayatını kaybetti.
1929 doğumlu Sezer Sezin 2014 yılından beri tedavi görüyordu. Yaşlılığa bağlı enfeksiyon tedavisi gören Sezer Sezin tedavi gördüğü İstanbul’da bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Sezer Sezin vefat etti!
Şoför Nebahat olarak bilinen Sezer Sezin hayatını kaybetti..Yaşam - 20 Temmuz 2017 11:24
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