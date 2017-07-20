Sezgin Ataç bronz madalya kazandı!

U20 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Sezgin Ataç bronz madalya kazandı

Diğer Sporlar - 20 Temmuz 2017 22:25

U20 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası, 10 bin metre finalinde milli atlet Sezgin Ataç, 31.12.18'lik derecesi ile Avrupa üçüncüsü oldu.



İtalya'nın Grosseto kentinde gerçekleştirilen U20 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası bugün başladı.



Türkiye Atletizm Milli Takımı, günün ilk madalyasını Meryem Bekmez ile 10 bin metre kadınlar yürüyüşte kazanmıştı.



Günün ikinci madalyası ise yine 10 bin metrede geldi. 11 atletin yarıştığı finalde son 200 metreye önde giden Ataç, Romen ve İtalyan sporcuların ataklarına karşılık veremeyince 31.12.18'lik derecesi ile bronz madalyanın sahibi oldu.



Bu sonuçla Türkiye ilk günü iki bronz madalya ile tamamlamış oldu.





DHA

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