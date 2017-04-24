Sunucu Özlem Yıldız sezonu Kıbrıs'ta açtı. Girne'deki bir otelde güneşlenen Özlem Yıldız fotoğraflarının çekildiğini önce fark etmedi. Objektifleri görünce "Eyvah yakalandım" deyip güldü. Apar topar kalktı, havluya sarındı.
Sezonu Özlem Yıldız açtı!
Özlem Yıldız yaz sezonunu açtı. Kıbrıs'ta bir otelde güneşlenirken görüntülendi.Magazin - 24 Nisan 2017 10:12
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