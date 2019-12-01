Shanina Shaik: Beni aşka inandırdın

Instagram'dan yapmış olduğu cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Shanina Shaik yeni bir aşka yelken açtı. Güzel model sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı. Shaik, romantik poza şu notu düştü:"Hayatımın en zor yılıydı. En büyük gönül yarasıyla uğraşıyordum. Gerçek aşkın olduğuna inanmak istemiyordum. Kırılmıştım ama sen sürpriz oldun. Beni şaşırttın ve güzel bir sevginin var olduğuna inandırdın. Sen, benim en iyi dostumsun. Sana minnettarım. Beni tekrar aşka inandırdığın için teşekkür ederim. Sana sahip olduğum için müteşekkirim."