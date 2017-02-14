Dünyaca ünlü model Shanina Shaik, nişanlısı DJ Ruckus ile birlikte tatiline devam ediyor.
Victoria's Secret modeli Shanina Shaik, Instagram hesabından nişanlısıyla beraber Sevgililer Günü'ne özel paylaşımda bulundu.
Shanina Shaik'ın takipçileri bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
1991 doğumlu Shanina Shaik, doğum gününü nişanlısıyla beraber 11 Şubat'ta Las Vegas'ta kutlamıştı.
Shanina Shaik'ın Sevgililer Günü pozu!
Ünlü model Shanina Shaik'ın Sevgililer Günü pozu olay oldu..Dünya Magazin - 14 Şubat 2017 16:40
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Shanina Shaik, Sevgililer Günü, DJ Ruckus
DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ
- 59. Grammy Ödülleri kırmızı halısı
- Kendall Jenner'dan olay paylaşım
- Joanna Krupa'dan banyoda hayat dersi
- Adriana Lima'nın transparanı!
- Dünya bunları konuşuyor - 09.02.2017
- Monica Bellucci'den olay pozlar
- Kylie Jenner'ın olay paylaşımları
- Gigi Hadid ve Zayn Malik aşka geldi
- Super Bowl'da Lady Gaga şov!
- İnce belli Bella Hadid