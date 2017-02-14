Shanina Shaik'ın Sevgililer Günü pozu!

Ünlü model Shanina Shaik'ın Sevgililer Günü pozu olay oldu..

Dünya Magazin - 14 Şubat 2017 16:40
Shanina Shaik'ın Sevgililer Günü pozu!
Dünyaca ünlü model Shanina Shaik, nişanlısı DJ Ruckus ile birlikte tatiline devam ediyor.

Victoria's Secret modeli Shanina Shaik, Instagram hesabından nişanlısıyla beraber Sevgililer Günü'ne özel paylaşımda bulundu.

Shanina Shaik'ın takipçileri bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

1991 doğumlu Shanina Shaik, doğum gününü nişanlısıyla beraber 11 Şubat'ta Las Vegas'ta kutlamıştı.

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