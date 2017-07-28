Show TV'ye Dünya Güzellerim cezası!

Dizi - 28 Temmuz 2017 13:59

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy'un yer aldığı Dünya Güzellerim programı Show TV'nin başını yaktı.Gelen şikayetler üzerine programı inceleyen RTÜK, programın izleyiciyi rahatsız eden diyaloglar içerdiğini belirledi. Bunun üzerine de Show TV'ye, reklam gelirinin yüzde 1'ine denk gelen tam 450 bin liralık ceza kesildi.