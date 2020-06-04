Sibel Bilgiç: "Kanseri yendim... Yeni nesil çok şanslı"

Yıllar sonra çıkardığı yeni şarkısı 'Diyemedim' ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Sibel Bilgiç önceki gün yönetmen Erkan Nas'ın kamerasının karşısına geçti. Hayli heyecanlı olduğunu belirten Sibel Bilgiç, kendi jenerasyonumdan Demet Akalın ve Hande Yener 'i beğendiğini söyledi. Bilgiç, "Demet Akalın'ın şarkı seçimleri ve başarısı beni çok mutlu ediyor. Hele ki; kızı ile onları görünce çok mutlu oluyorum. Yeni jenerasyondan da Aleyna Tilki, Simge ve Edis favorim... Yeni nesili çok şanslı buluyorum" dedi.İki yıl önce evlenen Sibel Bilgiç "Bir çocuğum olsun çok istedim. Olmadı, olamadı. Kısmet. Allah nasip etsin inşallah diye cevapladı...2008 yılında gırtlak kanseri teşhisi nedeni ile tedavi gören Sibel Bilgiç 'e sağlık durumu sorulduğunda ise "Çok şükür başında yakalamıştık. Tedavi süreci geçirdim. Şuan hiçbir sorun yok. Allah kimseye göstermesin. Şifa bekleyenlere de Yaradan’ımdan şifa diliyorum." diye konuştu.Sibel Bilgiç'in, 25 kişilik bir ekibin çalıştığı klip çekimi 10 saat sürdü. Sanatçının enerjik hali dışında çekimde giydiği Oscar De La Renta imzalı siyah elbisesiyle kulaklara olduğu kadar gözede hitap etti.