Sibel Can, anneler için söyledi

Magazin - 14 Mayıs 2017 14:51

Sahne alan Sibel Can, dillerden düşmeyen efsaneleşmiş şarkılarını anneler için seslendirdi. İzleyenler Sibel Can'ın şarkılarına eşlik ederek, dans etti. Can’a çiçek ve şal sunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, marka şehre marka sanatçının yakıştığını, Sibel Can'ın kentte olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.Her anını anne özlemiyle geçirdiğini ifade eden Şahin, "Sibel Can kardeşime, bu güzel gün ve bizleri kırmayıp geldiği için çok teşekkür ediyorum. Değerli sanatçımız Sibel Can ve bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.Sibel Can ise erkeklerin kırılmamasını isteyerek, bugün şarkılarını anneler için seslendirdiğini söyledi.Kaynak:DHA