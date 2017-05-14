Sibel Can, anneler için söyledi

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi'nin Anneler Günü'ne özel etkinliğinde sahne alan şarkıcı Sibel Can, seslendirdiği eserlerle hayranlarına unutulmaz bir gecce yaşattı.

Magazin - 14 Mayıs 2017 14:51
Sibel Can, anneler için söyledi
Sahne alan Sibel Can, dillerden düşmeyen efsaneleşmiş şarkılarını anneler için seslendirdi. İzleyenler Sibel Can'ın şarkılarına eşlik ederek, dans etti. Can’a çiçek ve şal sunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, marka şehre marka sanatçının yakıştığını, Sibel Can'ın kentte olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Her anını anne özlemiyle geçirdiğini ifade eden Şahin, "Sibel Can kardeşime, bu güzel gün ve bizleri kırmayıp geldiği için çok teşekkür ediyorum. Değerli sanatçımız Sibel Can ve bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Sibel Can ise erkeklerin kırılmamasını isteyerek, bugün şarkılarını anneler için seslendirdiğini söyledi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ..

Kaynak:DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "Acun Ilıcalı olağanüstü değişiklikler yaptı"
  • İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin eski halleri
  • Hamdi Alkan tarz değiştirdi
  • Miley Cyrus, klip çekimlerinde göz doldurdu
  • Seksler de artık dijital

"Acun Ilıcalı olağanüstü değişiklikler yaptı"

MAGAZİN HABERLERİ

  • Demet Akalın, Benan'ı paylaştı!
  • Davut Güloğlu'na bir şok daha
  • Hakan'dan Turan'a tavsiyeler
  • Asena Atalay'a savcılıktan şok
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Neden ikinci kez ameliyat oldu?
  • Hadise ve Hande karşı karşıya
  • Azra'dan 'evlenme' teklifi itirafı!
  • Burcu Kara'dan özür öpücüğü!
  • Ceyda-Coşkun Sabah boşandı ama..

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Bir giydi, bir çıkardı ve sonra da...
  • Joanna Krupa'nın olay transparanı
  • Serenay Sarıkaya'dan ateşli sahne!
  • Yağmur Ünal, Arda Turan'ın mutfağında...
  • Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a tavsiyeler
  • Hande Erçel'e reklam teklifi yağıyor ama...
  • Hande Erçel'in cesur geccesi!
  • Eser paylaştı, yorum gecikmedi...
Bir giydi, bir çıkardı ve sonra da...