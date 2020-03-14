Sibel Can ve Mustafa Ceceli’den Korona selfie!

En son yaklaşık iki yıl önce ‘Yeni Aşkım’ adlı çalışmasıyla müzikseverlerle buluşan Sibel Can, İstanbul’a gelir gelmez yeni albüm için stüdyoya kapandı. Bu albüm için Mustafa Ceceli, Selim Çaldıran, Emre Moğulkoç, Sezgin Gezgin ve sektörün birçok ünlü aranjörü ile çalışacak olan Sibel Can, albümünde 12 şarkı seslendirecek. Mustafa Ceceli, stüdyoya giren Sibel Can’la birlikte görüldüğü bir selfieyi Insatgram hesabından paylaştı ve bu kareye “Corona selfie, artık camın arkasındayız” notunu düştü.