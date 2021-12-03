Sibel Can'dan 2.5 milyon TL'lik yılbaşı rekoru!

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Sibel Can’a yılbaşı galası için 2.5 milyon TL teklif edildi. İlk program için 1 milyon TL alan sanatçı, 11 Aralık’ta yeniden sahnede olacak. Bu program için de 1 milyon TL alacak olan Can, üç geccelik sahne için toplam 4.5 milyon TL alarak rekora imza atacak.Geçtiğimiz hafta sanatçıların yılbaşı programları ve alacakları rakamlar açıklanmıştı. En yüksek ücretler 900 bin TL–1 milyon TL arasındaydı. 2.5 milyon TL ile Sibel Can, çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşımış oldu.