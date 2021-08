Sibel Can'dan Tarkan şarkısı: 'Adı Elveda Olsun'

Müzikle olan bağını her platformda kesintisiz sürdüren Sibel Can, uzun bir aradan sonra kestirdiği saçları ve modern görünümü ile Aytekin Yalçın'a çektirdiği fotoğraflarıyla da hayranlarından tam not aldı. Daha önce de Tarkan şarkıları okuyan ve albümlerinde yer veren Sibel Can ‘Tarkan benim uğurum. Onun müzikle olan bağı, muhteşem kişiliği yorumcu ve besteci kimliğinin bendeki karşılığı çok büyük. Adı Elveda Olsun’u dinlediğim ilk andan itibaren çok sevdim’ dedi.Sibel Can, 29 Ağustos’ta yeniden İstanbul’daki dinleyicileri ile buluşmak için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde olacak. Ünlü sanatçı her konserinde titizlikle hazırladığı repertuvarına ‘Adı Elveda Olsun’u da ekleyerek, ilk kez yeni şarkısını müzikseverler ile buluşturmuş olacak.