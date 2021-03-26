Sibel Can'ı ekranda izlemeyi ne kadar çok özlemişiz!

O Ses Türkiye jürisinden ayrıldıktan sonra ekranlara ara veren Sibel Can bambaşka bir projeyle geri döndü. Güzel şarkıcı bu kez, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yle birlikte "Şarkılar Bizi Söyler" isimli müzik programıyla izleyiciyle buluştu.Şarkılar Bizi Söyler'in önceki gün konukları Cem Yılmaz ve Zafer Algöz'dü. Esprilerin havada uçuştuğu geccede Zeki Müren şarkıları söylendi. Programı izleyenler Sibel Can'dan gözlerini alamadı. Duru güzelliği ve olağanüstü sesiyle başarılı şarkıcı seyircileri ekrana kilitledi. Sosyal medyada "Sibel Can'ı izlemeyi ne kadar çok özlemişiz" şeklinde yorumlar yapıldı.