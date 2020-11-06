Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Serhan Adalı ile aşk mı yaşıyor?

Bir dönem adını oyuncu Öykü Çelik ile yaşadığı aşkla duyuran Serdal Adalı'nın küçük oğlu Serhan Adalı, önceki akşam Etiler'de Melisa Ural ile kendisine ait olan lüks cipin içinde görüntülendi. O sırada patlayan flaşlar iki genci panikletti. Serhan Adalı görüntü alınmasını engellemek için gaza basarak hızla uzaklaştı.Arka koltukta oturan Ural şaşkınlığını gizleyemezken, diğer kadın arkadaşı da başını öne eğerek, kendini gizledi.