Sibel Kekilli rol aldığı Alman dizisini bırakıyor

(DHA)- Yedi yıldır Almanya'da tanınan tv dizisi Tatort (Olay Yeri)'nde rol alan ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Mart ayından sonra diziyi bırakıyor.

Dizi - 06 Şubat 2017 17:23

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Alman 1. kanalı olan ARD'de oynayan Tatort adlı dizide yedi yıldır komiser Sarah Brandt'ı canlandıran oyuncu Sibel Kekilli dizinin 11 bölümünde yer alırken, Mart ayında yayınlanacak bölümde dizi ile yollarını ayıracak.



Tatort'tan ayrılama gerekçesini de Sibel Kekilli, “Oyuncu olarak kendimi yeni projelere, yeni rollere hazırlamalıyım” şeklinde açıkladı. Kekilli'nin Tatort'tan ayrılma kararını sayfalarına taşıyan Alman Bild Gazetesi, “Kekilli'nin daha önceden Amerikan dizisi “Game of Thrones”da rol alması, kendisinin uluslararası olarak da tanınmasına vesile oldu“ yorumunu yaptı.

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