"BANA İHANET ETTİĞİNE İNANMAM!"
Yayınlanan tanıtımlarda görüşme odasında Sibel'e kendisine ihanet ettiğine asla inanmadığını söyleyen Ramo'nun hapisten çıktığında çözmesi gereken bir bilmece de Sibel'in ihaneti olacak. Bu ihanetin arkasındaki sebepleri öğrenmesi gereken Ramo bir yandan İstanbul'un karanlık dünyasının en zirvesine savaş açarken diğer yandan kalbinin en derin yerine inecek.
Ramo, yeni sezonuyla çok yakında Show TV'de!
Sibel, Ramo'ya ihanet mi ediyor?
Show TV’nin beğeniyle izlenen dizisi, yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği RAMO, yakında izleyicisiyle buluşacak. Yayınlanan tanıtımlarda Ramo'nun Sibel'e öfkesini gören izleyiciler yeni sezonda Ramo ve Sibel'in aşkını merak ediyor.
26.08.2020 14:29 Dizi Galeri